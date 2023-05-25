Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Фубар 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фубар
Киноафиша Сериалы Фубар Сезоны Сезон 1

FUBAR 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фубар»

В 1 сезоне сериала «Фубар» главный герой по имени Люк является секретным сотрудником ЦРУ. Он скрывает то, чем занимается на самом деле, от своих близких, в первую очередь – от дочери Эммы. Мужчина даже не догадывается, что она тоже является представителем тайной спецслужбы. Когда правда выплывает наружу, отец и дочь понимают, что все эти годы обманывали друг друга и ничего не знали о том, как обстоят дела на самом деле. Им предстоит заново открываться друг другу, справиться с обидами и недопонимаем, а также вместе пережить множество опасных приключений. Частенько жизни Люка и Эммы будут на волоске от смерти...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Фубар График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Яблоко от яблони Take Your Daughter To Work Day
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2023
Украденный поезд Stole Train
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2023
План-капкан Honeyplot
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2023
Вооружен и опасен Armed & Dane-gerous
Сезон 1 Серия 4
25 мая 2023
Сегодня есть, завтра нет Here Today, Gone To-Marrow
Сезон 1 Серия 5
25 мая 2023
Флеш-рояль Royally Flushed
Сезон 1 Серия 6
25 мая 2023
Жидкое золото Urine Luck
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2023
Вот и все That's It And That's All
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше