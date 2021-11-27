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Беса 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Беса
Киноафиша Сериалы Беса Сезоны Сезон 2

Besa 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Беса»

Во 2-м сезоне сериала «Беса» после предыдущих событий проходит несколько месяцев. Шум вокруг аварии постепенно утихает, и Урош Перич выходит сухим из воды. На первый взгляд кажется, что его проблемы остались позади. Семья спасена, а враг повержен. Но мужчина понимает, что после всего, через что ему пришлось пройти ради безопасности родных, его жизнь уже никогда не станет прежней. У албанского наркобарона, которого ему пришлось «убрать», остались последователи, которым также не чужда беса – кровавая клятва чести. Кроме того, к герою начинают проявлять интерес государственные спецслужбы.

Рейтинг сериала

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8.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Беса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
27 ноября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 ноября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
4 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
5 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
11 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 декабря 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
18 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
19 декабря 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
25 декабря 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
26 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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