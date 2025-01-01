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Беса
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Беса, список сезонов
Besa
18+
Год выпуска
2018
Страна
Сербия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Prva Srpska Televizija
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Рейтинг сериала
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голосов
8.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Беса»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
16 декабря 2018 - 10 марта 2019
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
27 ноября 2021 - 26 декабря 2021
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