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Беса, список сезонов

Besa 18+
Год выпуска 2018
Страна Сербия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Prva Srpska Televizija

Рейтинг сериала

0.0
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8.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Беса»
Беса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 16 декабря 2018 - 10 марта 2019
 
Беса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 27 ноября 2021 - 26 декабря 2021
 
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