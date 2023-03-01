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Киноафиша Новости Рэйчел Вайс переживает саморазрушение в тизере сериала «Связанные насмерть»

Рэйчел Вайс переживает саморазрушение в тизере сериала «Связанные насмерть»

1 марта 2023 11:29
Рэйчел Вайс переживает саморазрушение в тизере сериала «Связанные насмерть»

Ремейк психологического триллера Дэвида Кроненберга зрители смогут увидеть в апреле.

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал тизер сериала «Связанные насмерть». Шоу является ремейком одноименного психологического триллера Дэвида Кроненберга 1988 года.

Главные роли исполнили Рэйчел Вайс («Гонка века»), Бритни Олдфорд («Главный герой»), Майкл Чернус («Разделение»), Поппи Лю («Хитрости») и Эмили Мид («Синяя птица»).

Сериал повествует о сестрах-близнецах Беверли и Эллиот Мантл (обеих героинь играет Вайс), работающим гинекологами в успешной акушерско-гинекологической клинике. Они делят между собой все: наркотики, любовников и стремление сделать что угодно, в том числе переступить через границы медицинской этики, чтобы бросить вызов устаревшим методам лечения и вывести заботу о женском здоровье на первый план.

Для Вайс этот проект станет первой телевизионной ролью со времен съемок в мини-сериале BBC «Красное и черное» (1993), главную роль в котором сыграл Юэн Макгрегор.

Создателем сериала выступает Элис Бирч («Нормальные люди»), которая написала сценарий и выступила исполнительным продюсером проекта. В режиссерскую команду вошли Шон Дуркин («Гнездо»), Карин Кусама («Шершни»), Карина Эванс («Снегопад») и Лорейн Волькштейн («Друг семьи»). Сериал будет состоять из шести эпизодов.

Премьера «Связанных насмерть» состоится на Prime Video 21 апреля.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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