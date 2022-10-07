В центре событий оказывается мальчишка по имени Джеймс. Он внимательно наблюдает за жизнью, в результате чего рождаются его веселые разглагольствования о повседневных неприятностях. Джеймс обладает настоящим талантом возводить их в абсурдно значительную степень. К тому же главный герой нередко сам становится причиной собственных бед. Вместе со своими лучшими друзьями Максом (говорящим крокодилом) и Эхо (девушкой, утверждающей, что она из будущего) Джеймс часто ставит под сомнение общественные нормы и порядки.