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Киноафиша Сериалы Чудаки

Чудаки (2022 - …)

Oddballs
Год выпуска 2022
Страна США/Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается мальчишка по имени Джеймс. Он внимательно наблюдает за жизнью, в результате чего рождаются его веселые разглагольствования о повседневных неприятностях. Джеймс обладает настоящим талантом возводить их в абсурдно значительную степень. К тому же главный герой нередко сам становится причиной собственных бед. Вместе со своими лучшими друзьями Максом (говорящим крокодилом) и Эхо (девушкой, утверждающей, что она из будущего) Джеймс часто ставит под сомнение общественные нормы и порядки.

Чудаки - трейлер второго сезона
Чудаки
трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Дебра Уилсон
Дебра Уилсон
Гари Энтони Уильямс
Гари Энтони Уильямс
Кимберли Брукс
Кимберли Брукс
Фред Столлер
Фред Столлер
Николас Канту
Николас Канту
Кэнди Мило
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Чудаки»
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Чудаки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Чудаки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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