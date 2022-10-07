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Чудаки
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Чудаки, список сезонов
Oddballs
Год выпуска
2022
Страна
США/Канада
Эпизод длится
20 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Чудаки»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
7 октября 2022
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
24 февраля 2023
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