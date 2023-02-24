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Чудаки 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Чудаки
Киноафиша Сериалы Чудаки Сезоны Сезон 2

Oddballs
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чудаки»

Во 2 сезоне сериала «Чудаки» продолжаются захватывающие приключения веселого мальчика по имени Джеймс. Жизнь юноши нельзя назвать легкой, ведь он не более чем лабораторный эксперимент во втором поколении, который появился в провинциальном городке под названием Грязь, расположенном в американском штате Аризона. Хаос, кажется, преследует Джеймса и его друзей повсюду. Однако, несмотря на то что жизнь главного героя непроста, он умеет поднять на смех любые бытовые неприятности. В новом сезоне Джеймс вместе с Максом, говорящим крокодилом, и Эхо, девушкой из будущего, продолжит свой путь.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Чудаки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Шоу не должно продолжаться The Show Mustn't Go On
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2023
Партнеры Partners
Сезон 2 Серия 2
24 февраля 2023
Школьный водитель School Poolers
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 2023
Обмен телами Body Swap
Сезон 2 Серия 4
24 февраля 2023
Держи лицо перед классом The Class Act
Сезон 2 Серия 5
24 февраля 2023
Характеристика Moral Report
Сезон 2 Серия 6
24 февраля 2023
Мэр Макс Mayor Max
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2023
Прощание Тости Toasty's Goodbye
Сезон 2 Серия 8
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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