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Чудаки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чудаки
Киноафиша Сериалы Чудаки Сезоны Сезон 1

Oddballs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чудаки»

В 1 сезоне сериала «Чудаки» главным действующим лицом является веселый мальчик по имени Джеймс. У него есть одна отличительная черта – он постоянно возвышает повседневные неприятности до смехотворно абсурдных высот. Вместе со своими близкими приятелями Максом – крокодилом, который умеет разговаривать, и Эхо – юной девушкой, заявляющей, что она прибыла из будущего, Джеймс пакостничает и высмеивает окружающий мир. Нелепый план мальчика поставить под сомнение общественные нормы и порядки нередко приводит к катастрофе. Главным героям приходится выпутываться из множества неприятностей.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Чудаки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Воспитание Тости Raising Toasty
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Взлом и проникновение Breaking and Entering
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2022
Найти живым или мухой Wanted Dead or a Fly
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
Подрезатели Line Cutters
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2022
Мальчик с двумя мозгами Boy with 2 Brains
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2022
Эмоциональный как Вуфстэнк Emo like the Wolfstank
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2022
В тылу заклятого друга Behind Frenemy Lines
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2022
Клуб боев подушками Pillow Fight Club
Сезон 1 Серия 8
7 октября 2022
Бабушкин внучок Grandma's Boy
Сезон 1 Серия 9
7 октября 2022
Кровавый предлог Blood Excuse
Сезон 1 Серия 10
7 октября 2022
Почти один дома Almost Home Alone
Сезон 1 Серия 11
7 октября 2022
Наггетсы и чушь Nugget Nonsense
Сезон 1 Серия 12
7 октября 2022
График выхода всех сериалов
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