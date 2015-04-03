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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Влюбиться в Сун-джон

Влюбиться в Сун-джон (2015 - 2015)

Sunjeonge Banhada 12+
Год выпуска 2015
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Влюбиться в Сун-чжон» – это южнокорейская романтическая дорама о потомственном бизнесмене Кан Мин-хо. Молодой мужчина – сухарь и циник, которого интересуют лишь инвестиции и прибыль. Он стал таким после смерти отца, когда семейную компанию захватил его дядя. Однажды сердце Мин-хо не выдерживает стресса, и ему приходится делать пересадку. Сложнейшая операция заканчивается успешно, но вот беда: вернуться к прежней работе парень не может. Он стал мягче и добрее, а кроме того, у него появилась одна слабость…

В ролях
В ролях
Чон Сог-ён
Ли Ю-джун
Чин Гу
Чон Гён-хо
Пак Ён-гю
Ан Сок-хван
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Влюбиться в Сун-джон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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