Сериал «Влюбиться в Сун-чжон» – это южнокорейская романтическая дорама о потомственном бизнесмене Кан Мин-хо. Молодой мужчина – сухарь и циник, которого интересуют лишь инвестиции и прибыль. Он стал таким после смерти отца, когда семейную компанию захватил его дядя. Однажды сердце Мин-хо не выдерживает стресса, и ему приходится делать пересадку. Сложнейшая операция заканчивается успешно, но вот беда: вернуться к прежней работе парень не может. Он стал мягче и добрее, а кроме того, у него появилась одна слабость…