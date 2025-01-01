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Постер сериала Влюбиться в Сун-джон
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Влюбиться в Сун-джон, список сезонов

Sunjeonge Banhada 12+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал jTBC

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Влюбиться в Сун-джон»
Влюбиться в Сун-джон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 3 апреля 2015 - 23 мая 2015
 
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