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Влюбиться в Сун-джон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Влюбиться в Сун-джон
Киноафиша Сериалы Влюбиться в Сун-джон Сезоны Сезон 1

Sunjeonge Banhada 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Влюбиться в Сун-джон»

В 1 сезоне сериала «Влюбиться в Сун-чжон» молодой мужчина Кан Мин-хо с детства учится управлять семейным бизнесом. Его голова забита инвестициями, индексами и курсами валют. И уж конечно, ему совершенно не до нежных чувств, ведь любовь – это слабость для бизнесмена. Но все меняется, когда отец парня умирает, а компанию незаконно прибирает к рукам его дядюшка. Не выдержав стресса, герой попадает в больницу. Выясняется, что он погибнет, если срочно не провести пересадку сердца. К счастью, подходящий донорский орган как раз есть. Но вскоре выясняется, что чужой орган хранит в себе память прежнего владельца и его любовь к девушке Ким Сун-джон.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Влюбиться в Сун-джон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 апреля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 мая 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 мая 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 мая 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 мая 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
16 мая 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 мая 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
23 мая 2015
График выхода всех сериалов
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