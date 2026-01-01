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Фильмография
Ку Джин
Ku Jin
Киноафиша
Персоны
Ку Джин
Ку Джин
Ku Jin
Дата рождения
20 июля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Ку Джин
Родился 20 июля 1980 года. Южная Корея.
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