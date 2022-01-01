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Ку Джин
Ку Джин
Ku Jin
О персоне
Фильмография
Ку Джин
Ku Jin
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Дата рождения
20 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Ку Джин
Родился 20 июля 1980 года. Южная Корея.
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Фильмография Ку Джин
Мать
триллер, драма, криминал
2009, Корея
5.0
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