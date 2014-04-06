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Киноафиша Сериалы Мертвое сердце

Мертвое сердце (2014 - 2014)

Мертвое сердце 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Ученый с большой буквы и талантливый изобретатель – химик Артём Васильев — разработал уникальное лекарство против рака. Но его мечте спасти тысячи жизней кто-то жестоко помешал. Неизвестные подожгли лабораторию Артёма, во время инцидента погибла его жена, исчез сын, канули в Лету все архивы и данные разработок. Новый удар Васильеву нанесли следственные органы: теперь он – главный подозреваемый в поджоге и убийстве жены. От ареста его спасает только то, что на месте преступления задерживают исполнителя – бывшего военного химика Фёдора Пашнина, которого с ожогами и под конвоем доставляют в больницу. Одержимый местью Артём проникает в палату к Фёдору, чтобы расправиться с тем, кто отнял у него самое дорогое в жизни. И там совершенно неожиданно сталкивается с киллером, охотящимся на Пашнина. Своим вмешательством Артём, сам того не желая, спасает своего врага, который сообщает: его сын жив, и только он знает, как найти мальчика.....

В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Павел Новиков
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Мария Гузеева
Константин Адаев
Константин Адаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мертвое сердце - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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