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Мертвое сердце 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мертвое сердце
Киноафиша Сериалы Мертвое сердце Сезоны Сезон 1

Мертвое сердце 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мертвое сердце»

В 1-м сезоне сериала «Мертвое сердце» в центре событий оказывается талантливый изобретатель, химик и биолог Артем Васильев. Мужчина много лет работает над судьбоносным для человечества проектом: он вот-вот найдет лекарство от любых форм рака. Однако его успехи радуют не всех. Накануне презентации разработки кто-то поджигает его дом с лабораторией. Супруга Артема погибает в огне, сын загадочным образом исчезает, а работа его жизни уничтожена. Более того, сам ученый оказывается главным подозреваемым. От тюрьмы его спасает лишь поимка исполнителя – бывшего коллеги Федора Пашнина. Тот знает что-то о местонахождении сына Васильева.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мертвое сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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