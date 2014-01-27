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Ладога 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ладога
Киноафиша Сериалы Ладога Сезоны Сезон 1

Ладога 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ладога»

В 1 сезоне сериала «Ладога» события разворачиваются в блокадном Ленинграде суровой и голодной зимой 1942 года. Люди, оставшиеся в стенах города, страдают от многочисленных лишений, и единственное спасение для них – это легендарная Дорога жизни, ведущая через лед Ладожского озера. По нему организовано движение «полуторок», которые вывозят из города детей и стариков, а блокадникам доставляют хоть какое-то пропитание, лекарства и бинты. Однако этот зыбкий путь оказывается в опасности: контрразведке становится известно, что среди водителей затесался диверсант. Если вовремя не выяснить его имя, трагедии не избежать.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ладога» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2014
График выхода всех сериалов
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