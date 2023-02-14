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Иду за тобой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Иду за тобой
Киноафиша Сериалы Иду за тобой Сезоны Сезон 1

Иду за тобой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Иду за тобой»

В 1 сезоне сериала «Иду за тобой» скромный следователь Елена Савина принимается за расследование загадочного убийства. Несмотря на то что преступницу застали прямо на месте происшествия, Савину не покидает ощущение, что Анна Власова лжет. Елене кажется, что девушка покрывает истинного виновника в случившемся. Проведя множество допросов и сопоставив доказательства, Елена выходит на след настоящего преступника. Теперь женщине предстоит сделать мучительный выбор – отправить за решетку невиновную Анну или выдать сотрудникам правоохранительных органов истинного злоумышленника, который является близким человеком Ани.

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Список серий 1-го сезона сериала «Иду за тобой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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