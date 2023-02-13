В центре событий оказываются влюбленные – Петя и Марина. Молодая девушка провожает избранника в деловую поездку. Он отправляется в другой город в качестве инженера строительного проекта. Перед разлукой Петя предлагает Марине пожениться, они собираются назначить день свадьбы, когда он вернется. Но все меняется в результате одной встречи. Марина в кафе сталкивается с девушкой Леной, которую подозревают в воровстве. Она приводит ее домой. Лена рассказывает о своем ужасном отчиме, не подозревая, что Марина знакома с ним...