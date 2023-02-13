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Киноафиша Сериалы Маленькая тайна, большая ложь

Маленькая тайна, большая ложь (2023 - …)

Маленькая тайна, большая ложь
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 50 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются влюбленные – Петя и Марина. Молодая девушка провожает избранника в деловую поездку. Он отправляется в другой город в качестве инженера строительного проекта. Перед разлукой Петя предлагает Марине пожениться, они собираются назначить день свадьбы, когда он вернется. Но все меняется в результате одной встречи. Марина в кафе сталкивается с девушкой Леной, которую подозревают в воровстве. Она приводит ее домой. Лена рассказывает о своем ужасном отчиме, не подозревая, что Марина знакома с ним...

В ролях
В ролях
Евгения Любимова
Ирина Горячева
Никита Чеканов
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Сергей Козик
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Маленькая тайна, большая ложь »
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Маленькая тайна, большая ложь - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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