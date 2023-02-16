Меню
Сериалы
Маленькая тайна, большая ложь
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Берегись крохи: 7 интересных фактов о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Все, что вы хотели знать о новом фильме Marvel, который выйдет 17 февраля.
Написать
16 февраля 2023 12:00
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
