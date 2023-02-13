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Маленькая тайна, большая ложь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маленькая тайна, большая ложь
Киноафиша Сериалы Маленькая тайна, большая ложь Сезоны Сезон 1

Маленькая тайна, большая ложь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маленькая тайна, большая ложь»

В 1 сезоне сериала «Маленькая тайна, большая ложь» Марина проводила своего жениха Петю в командировку. После поездки влюбленные планировали пожениться. Во время его отсутствия Мариня познакомилась в кафе с юной девушкой по имени Лена, которую обвиняли в краже. Она помогла ей, привела в свой дом и выяснила, что у Лены нет крыши над головой. Девушка вызвала у Марины доверие, и она предложила ей остаться. Лена поделилась с Мариной ужасающей историей о своем чудовищном отчиме, из-за которого умерла ее мама. Каким ударом стала для Марины новость о том, что ее возлюбленный Петя и есть страшный отчим Лены…

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Список серий 1-го сезона сериала «Маленькая тайна, большая ложь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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