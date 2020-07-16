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Брак по-индийски (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Брак по-индийски
Киноафиша Сериалы Брак по-индийски Сезоны Сезон 1

Indian Matchmaking 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 56 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Брак по-индийски»

В 1 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария из Мумбаи занимается подбором пары для американских и индийских клиентов. Она всегда отправляется в гости к своим клиентам, а также нередко встречается с родителями тех, кто ищет пару. По долгу службы Сима имеет дело с разными людьми и сталкивается с многообразием их требований. Будучи высококлассным профессионалом, главная героиня умеет угодить каждому клиенту, даже самому привередливому. Ей попадаются тихие и спокойные девушки, общительные и активные дамы, а также откровенно токсичные особы, которые мечтают о богатом муже из высшего общества.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Брак по-индийски График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Стройную, красивую и образованную Slim, Trim and Educated
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2020
Найди мне кого-нибудь! Just Find Me Someone!
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2020
Я стараюсь как могу! I'm Trying My Best!
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2020
Я хочу увидеться еще I Want to See You Again
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2020
Надо обсудить больную тему Take the Elephant Out of the Room
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2020
Уже пора бы It's High Time
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2020
Браки рассыпаются, как печенье Marriages Are Breaking like Biscuits
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2020
Идти навстречу, идти на компромисс Adjustment and Compromise
Сезон 1 Серия 8
16 июля 2020
График выхода всех сериалов
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