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Брак по-индийски (2020), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Брак по-индийски
Киноафиша Сериалы Брак по-индийски Сезоны Сезон 3

Indian Matchmaking 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 56 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Брак по-индийски»

В 3 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария по-прежнему помогает одиноким людям обрести вторую половинку. Аршнил и Ринкль отправляются на первое свидание. Начало их отношений выглядит многообещающе. Очаровательная, но болтливая девушка, с которой знакомится Шитал, заставляет его задуматься о своем будущем. После нескольких не самых удачных свиданий Шитал беспокоится о саботаже. Винеш, новый клиент Симы, встречает девушку, которая может стать его потенциальной супругой. Открываясь Ааше, Вирал замечает, как она открывается с лучшей стороны. Все еще пытаясь найти любовь, Винеш наконец решается на перемены.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Брак по-индийски График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Муж в ожидании Husband-in-Waiting
Сезон 3 Серия 1
21 апреля 2023
Бери Бобби Take the Bobby
Сезон 3 Серия 2
21 апреля 2023
Представительница АБВГД An ABCD
Сезон 3 Серия 3
21 апреля 2023
Фанатка узлов A Top Knot Appreciator
Сезон 3 Серия 4
21 апреля 2023
Поход в «Костко» — это хобби? Is Costco a Hobby?
Сезон 3 Серия 5
21 апреля 2023
Желания, запросы и фантазии Wills and Whims and Fancies
Сезон 3 Серия 6
21 апреля 2023
Большая маленькая папина дочка Daddy's Little Tall Girl
Сезон 3 Серия 7
21 апреля 2023
Выходи за меня Marry Me
Сезон 3 Серия 8
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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