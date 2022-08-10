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Брак по-индийски (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Брак по-индийски
Киноафиша Сериалы Брак по-индийски Сезоны Сезон 2

Indian Matchmaking 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 56 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Брак по-индийски»

Во 2 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария продолжает сводить людей, желающих вступить в договорной союз. Главная героиня знакомится с Акшаем, холостяком из небольшого городка, в котором выбор представительниц прекрасного пола весьма ограничен. Тем временем некоторые из бывших клиентов Симы возвращаются к ней с новыми запросами и надеждами. Сима убеждает Акшая изменить свое мышление относительно разногласий Нади и Вишала. Новый клиент Вирал рассказывает Симе о том, какой должна быть его будущая супруга. Затем он отправляется на первое свидание с претенденткой на его сердце. Тем временем Нади ждет сюрприз в Калифорнии.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Брак по-индийски График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я встречался с цыпочками I've Dated Lots of Chicks
Сезон 2 Серия 1
10 августа 2022
Будь боссом. Встречайся с боссом. Постройте империю Be a Boss, Marry a Boss, Build an Empire
Сезон 2 Серия 2
10 августа 2022
Ово-лакто-полувегитарианка Ovo-lacto-semi-vegetarian
Сезон 2 Серия 3
10 августа 2022
Я люблю тебя как друга I Love You Like a Friend
Сезон 2 Серия 4
10 августа 2022
Красивый, как Клинт Иствуд The Looks of Clint Eastwood
Сезон 2 Серия 5
10 августа 2022
Очень игриво Very Chulbuli
Сезон 2 Серия 6
10 августа 2022
Все предусмотрено All The Bases Covered
Сезон 2 Серия 7
10 августа 2022
Кажется, он – мой прекрасный принц I Feel Like He's The One
Сезон 2 Серия 8
10 августа 2022
График выхода всех сериалов
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