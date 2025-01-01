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Постер сериала Расследования Фрэнки Дрейк
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Расследования Фрэнки Дрейк, список сезонов

Frankie Drake Mysteries 18+
Год выпуска 2017
Страна Канада
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBC

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»
Расследования Фрэнки Дрейк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов 6 ноября 2017 - 5 февраля 2018
 
Расследования Фрэнки Дрейк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 24 сентября 2018 - 26 ноября 2018
 
Расследования Фрэнки Дрейк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 16 сентября 2019 - 2 декабря 2019
 
Расследования Фрэнки Дрейк - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 4 января 2021 - 8 марта 2021
 
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