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Расследования Фрэнки Дрейк
Сезоны
Расследования Фрэнки Дрейк, список сезонов
Frankie Drake Mysteries
18+
Год выпуска
2017
Страна
Канада
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBC
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
6 ноября 2017 - 5 февраля 2018
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
24 сентября 2018 - 26 ноября 2018
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
16 сентября 2019 - 2 декабря 2019
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
4 января 2021 - 8 марта 2021
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