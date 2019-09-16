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Расследования Фрэнки Дрейк 2017 - 2021 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Расследования Фрэнки Дрейк
Киноафиша Сериалы Расследования Фрэнки Дрейк Сезоны Сезон 3

Frankie Drake Mysteries 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»

В 3 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк», после того как ее друг пропал без вести в Лондоне, Фрэнки предстоит установить сотрудничество с Агатой Кристи, чтобы раскрыть причину его загадочного исчезновения. Фрэнки изображает боксера, работая под прикрытием в рамках операции по поимке коррумпированного сотрудника правоохранительных органов. Мужчина, который называет себя сводным братом Фрэнки, появляется в ее детективном агентстве и просит помочь его другу. Мужчину посадили в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Фрэнки шокирована просьбой, но не в силах отказаться.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Старые друзья – самые лучшие No Friends Like Old Friends
Сезон 3 Серия 1
16 сентября 2019
Контрудар Counterpunch
Сезон 3 Серия 2
23 сентября 2019
Школьная дружба, школьная ложь School Ties…School Lies
Сезон 3 Серия 3
30 сентября 2019
Братья по оружию A Brother in Arms
Сезон 3 Серия 4
7 октября 2019
То, что лучше не тревожить Things Better Left Dead
Сезон 3 Серия 5
14 октября 2019
Поставить жизнь на карту Life on the Line
Сезон 3 Серия 6
28 октября 2019
Крайние меры Out on a Limb
Сезон 3 Серия 7
4 ноября 2019
Район роз Ward of the Roses
Сезон 3 Серия 8
11 ноября 2019
История скрипок A History of Violins
Сезон 3 Серия 9
25 ноября 2019
Солнечное настроение A Sunshine State of Mind
Сезон 3 Серия 10
2 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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