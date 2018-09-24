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Расследования Фрэнки Дрейк 2017 - 2021 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Расследования Фрэнки Дрейк
Киноафиша Сериалы Расследования Фрэнки Дрейк Сезоны Сезон 2

Frankie Drake Mysteries 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»

Во 2 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» Фрэнки отправляется в Королевский музей Онтарио со своей матерью. Неправильный адрес приводит к загадке, которую Фло и Мэри должны разгадать. Затем детективы принимаются за расследование неудачного похищения в Пале-Рояль. Они выясняют, что жертва тяжело больна. Мэри принимает участие в радиоспектакле. Вскоре она понимает, что пьеса является прикрытием для ограбления. Ей необходимо придумать способ сообщить об этом Фрэнки. В приюте для чернокожих девочек кто-то украл все деньги, собранные пожертвованиями. Борец за гражданские права Маркус Гарви хочет поймать грабителя.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Подмена The Old Switcheroo
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2018
Последний танец Last Dance
Сезон 2 Серия 2
1 октября 2018
Радио Оцепенение Radio Daze
Сезон 2 Серия 3
8 октября 2018
День освобождения Emancipation Day
Сезон 2 Серия 4
15 октября 2018
Убийственный наряд Dressed to Kill
Сезон 2 Серия 5
22 октября 2018
Дополнительные иннинги Extra Innings
Сезон 2 Серия 6
29 октября 2018
50 оттенков Грейсона 50 Shades of Greyson
Сезон 2 Серия 7
5 ноября 2018
Бриллианты – лучшие друзья девчонки Diamonds are a Gal's Best Friend
Сезон 2 Серия 8
12 ноября 2018
Выбор крупье Dealer's Choice
Сезон 2 Серия 9
19 ноября 2018
Посмотрите на нее Now You See Her
Сезон 2 Серия 10
26 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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