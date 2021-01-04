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Расследования Фрэнки Дрейк 2017 - 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Расследования Фрэнки Дрейк
Киноафиша Сериалы Расследования Фрэнки Дрейк Сезоны Сезон 4

Frankie Drake Mysteries 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»

В 4 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» Нора убеждена, что ее посетил призрак убитой женщины. Она заставляет Фрэнки и Труди обыскать дом, и это приводит к шокирующему открытию. После того как Фрэнки становится свидетелем убийства мужчины, поиски подозреваемой подруги приводят ее в подпольное кабаре. Там Фрэнки ожидает множество неожиданностей. Когда Труди обнаруживает, что вода в ее новом доме отравлена, она собирается установить источник загрязнения. В этом ей окажет содействие Леди Джастис. Мэри расследует дело, связанное с танцевальной группой Риты Харт. Возможно, именно они стали разносчиками испанского гриппа.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Смертельная игра Scavenger Hunt
Сезон 4 Серия 1
4 января 2021
Принц в изгнании Prince in Exile
Сезон 4 Серия 2
11 января 2021
Девушки есть девушки The Girls Can't Help It
Сезон 4 Серия 3
18 января 2021
Невероятная неудача A Most Foiled Assault
Сезон 4 Серия 4
25 января 2021
Призрак в машине Ghost in the Machine
Сезон 4 Серия 5
1 февраля 2021
Вечеринка виновных The Guilty Party
Сезон 4 Серия 6
8 февраля 2021
Жизнь – это кабаре Life is a Cabaret
Сезон 4 Серия 7
15 февраля 2021
Сладость правосудия Sweet Justice
Сезон 4 Серия 8
22 февраля 2021
Смертельный номер Showstoppers
Сезон 4 Серия 9
1 марта 2021
Семейное дело A Family Affair
Сезон 4 Серия 10
8 марта 2021
График выхода всех сериалов
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