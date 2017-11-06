Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследования Фрэнки Дрейк 2017 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Расследования Фрэнки Дрейк
Киноафиша Сериалы Расследования Фрэнки Дрейк Сезоны Сезон 1

Frankie Drake Mysteries 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расследования Фрэнки Дрейк»

В 1 сезоне сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» события разворачиваются в Торонто в 1920-х годах. Очаровательная Фрэнки Дрейк вместе со своей помощницей Труди открывает первое в городе детективное агентство, которым будет руководить женщина. Спустя некоторое время Фрэнки Дрейк сама оказывается подозреваемой в краже драгоценностей. Затем Фрэнки и Труди нанимает владелец фабрики, который хочет искоренить работающих на него коммунистов. Однако вскоре женщины выясняют, что дело обстоит совсем не так, как кажется. А когда в багаже ​​молодого человека находят тело, расследование приводит Фрэнки и Труди в высшее общество.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Расследования Фрэнки Дрейк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мать жемчуга Mother of Pearl
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2017
Красны девицы Ladies in Red
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2017
Лето в городе Summer in the City
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2017
Исцеляющие руки Healing Hands
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2017
Расфокус Out of Focus
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2017
Шепчущие сестры Whisper Sisters
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2017
Крепкие узы Ties That Bind
Сезон 1 Серия 7
8 января 2018
Летчик The Pilot
Сезон 1 Серия 8
15 января 2018
Призраки Ghosts
Сезон 1 Серия 9
22 января 2018
Анастасия Anastasia
Сезон 1 Серия 10
29 января 2018
Сгорев однажды, проследишь дважды Once Burnt Twice Spied
Сезон 1 Серия 11
5 февраля 2018
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше