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Отцовский инстинкт 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отцовский инстинкт
Киноафиша Сериалы Отцовский инстинкт Сезоны Сезон 1

Отцовский инстинкт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Отцовский инстинкт»

В 1 сезоне сериала «Отцовский инстинкт» в центре событий оказывается Андрей Перевалов, который является служащим в ЖЭКе. Его супруга Вера ждет ребенка. Однажды она отправляется в гости к подруге. Машина, в которой ехала Вера, попадает в дорожно-транспортное происшествие. Водитель погибает на месте. Веру в тяжелейшем состоянии доставляют в роддом, где врач Ольга Михайлова спасает жизнь ребенка. В этот же день в клинике умирает младенец, которого родила женщина с наркотической зависимостью. По случайной оплошности со стороны молодой медсестры покойником назначают сына умершей Веры…

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Список серий 1-го сезона сериала «Отцовский инстинкт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 сентября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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