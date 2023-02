«Здравствуй, будущее!»: Рецензия Киноафиши

Под лунный саундтрек — Blue Moon Элвиса, Moon River и Fly Me To The Moon — в момент времени, когда возможно все, появляется новая американская мечта. В ретрофутуристической драме «Здравствуй, будущее!» наступил дивный новый мир. Он находится в США, сохранивших эстетику 1950-х, но с технологиями будущего. В месте, где у каждого человека есть все, кроме мечты. В этих условиях амбициозный, но отчаянный Джек Биллингс ( Билли Крудап ) придумывает идею, как вернуть ее людям, которые, уже привыкли к чудесам и, как кажется, могут получить все, что хотят. По мнению Джека, жизнь без сладких грез — не жизнь. Так что он создает компанию Brightside, в которой убеждает клиентов приобретать у него таймшеры на Луне.

Джек верит в светлое будущее и знает, что для этого человечество просто должно переселиться на светлую сторону (Brightside). Его команда довольно успешно продвигает продажу недвижимости на Луне. Но перемены начинаются, когда Джек берет на работу неопытного молодого продавца Джоуи Шортера (Николас Подани). Сообразительный парень становится со временем все более подозрительным к своему боссу и видит в деятельности компании огромную аферу. Его сомнения подтверждают шепелявый детектив и одна недовольная клиентка Brightside, которые вместе пытаются разоблачить Джека. «Здравствуй, будущее!» создали Амит Бхалла и Лукас Янсен, которые ранее написали один из эпизодов сериала Netflix «Родословная». Но главная звезда проекта — это Билли Крудап, обладатель премии «Эмми» за роль в другом проекте Apple TV+ — « Утреннее шоу ».

Америка в сериале — место возможностей, остров мечты. Уже ушедшая и еще не наступившая эпоха. Здесь слушают Элвиса в парящих ретрокарах и надиктовывают письма печатной машинке. Джентльмены летят на работу на реактивных ранцах, не выходят на улицу без костюма-тройки, котелка на голове, трости в руках и пьют молочные коктейли в барах за просмотром бейсбола на стареньких черно-белых экранах. Дамы чаще всего занимаются домашним хозяйством, носят яркие платья и салонные прически. При этом барменов, уборщиков, носильщиков и выгульщиков собак заменили ретророботы.

Здравствуй, будущее!

Жанровая этикетка «комедия» для сериала весьма условна, поскольку смешного там мало. Крайне оптимистичное и убаюкивающее начало в теплых оттенках интерьеров 1950-х довольно быстро сменяется оптикой несчастных людей, готовых уйти от своей жизни либо в могилу, либо на Луну. Но на самом деле каждый грезит стать человеком лучше, чем есть сейчас, и проще всего сделать это на новом месте. «Здравствуй, будущее!» говорит в том числе и о мифологизации высадки американцев на Луну. И кажется, в этом вопросе создатели проекта сближаются с персонажем Билли Крудапа. Не имеет никакого значения, было это или всему миру показали всего лишь ненастоящую картинку с развевающимся флагом. Людям подарили надежду — вот что важно.

В совмещении уютного ностальгического сеттинга и комфорта, приобретенного благодаря прогрессу в робототехнике, кроется главный секрет притягательности проекта. Сериал рассказывает о том, что человек, который имеет все, перестает мечтать и больше не видит цели в жизни. Даже в идеалистическом мире люди недовольны и всегда стремятся скрыться от проблем. Ведь это совершенство — мнимое: у героев все так же болеют и умирают близкие, разводятся родители, возлюбленные ругаются. У каждого есть своя реальность, от которой хочется сбежать.

Здравствуй, будущее!

Brightside — о мечтателях XXI века, которые двигают технический прогресс вперед, но, возможно, немного опережают время и доступные технологии эпохи. Джек Биллингс напоминает Илона Маска, который всегда выбирает журавля в небе, а не синицу в руках. Правда, не нынешнего, играющегося с «Твиттером». А того Маска, который постоянно говорил о том, как отправит людей жить (или умирать) на Марсе. Джека изрядно критикуют, но его «илоновский» позитивизм по отношению к будущему человечества, живущего в космосе, не может не умилять.

Здравствуй, будущее!

«Здравствуй, будущее!» — о неизбежном стремлении к эскапизму. Все ради призрачной надежды на счастливое «после». Прозорливый зритель еще в начале сериала догадается, что все эти рекламные ролики с прекрасной и удобной жизнью на Луне — всего лишь ширма, за которой на самом деле ничего нет. Пустышка. Тем интереснее финал, в котором побег от реальности побеждает здравый рассудок. Причем эта страсть настолько сильна, что людей не остановит даже отсутствие ремней безопасности, физических и метафорических. Не зря идея о продаже космической гонки намного привлекательнее, чем реальное участие в ней со всеми вытекающими. А пока самое время полюбоваться звездами под альтернативную историю SpaceX.