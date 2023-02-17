Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Здравствуй, будущее! 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Здравствуй, будущее!
Киноафиша Сериалы Здравствуй, будущее! Сезоны Сезон 1

Hello Tomorrow! 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Здравствуй, будущее!»

В 1 сезоне сериала «Здравствуй, будущее!» в центре сюжета оказываются странствующие коммивояжеры, предлагающие людям арендовать недвижимость на Луне по принципу таймшеринга. Но никого не удивляет такая необычная услуга, ведь события разворачиваются в альтернативном ретро-будущем. В этом мире история пошла другим путем, сохранив больше культурной идентичности каждого государства. В Америке все еще царит патриархат: женщины носят изящные шляпки и занимаются домашним хозяйством, а мужчины двигают прогресс. Экология не страдает, зато улицы полнятся реактивными ранцами, дронами для выгула собак и роботами-дворниками.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Здравствуй, будущее! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ваше светлое завтра - сегодня! Your Brighter Tomorrow, Today
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Хороший продавец создает собственный рынок Great Salesmen Make Their Own Turf
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Странствия странствующего торговца A Traveling Salesman Travels
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Должным образом заполненные формы Forms, Appropriately Filled and Filed
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2023
От самого Стэнли Дженкинса From the Desk of Stanley Jenkins
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2023
Цифры, что стоят за цифрами The Numbers Behind the Numbers
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2023
Новый день - новый апокалипсис Another Day, Another Apocalypse
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
Гаргонианский корабль The Gargon Mothership
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2023
Силы, высвобожденные однажды Certain Forces Once Unleashed
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2023
Что может быть лучше? What Could Be Better?
Сезон 1 Серия 10
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше