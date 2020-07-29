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Цветок зла 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Цветок зла
Киноафиша Сериалы Цветок зла Сезоны Сезон 1

Flower of Evil 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цветок зла»

В 1 сезоне сериала «Цветок зла» молодая женщина Чха Джи-вон служит детективом полиции, хотя ее облик меньше всего соответствует представлению о том, как должен выглядеть сыщик. Миловидная и миниатюрная девушка может распутывать весьма непростые преступления, параллельно успевая заботиться о муже и воспитывать дочь. Начав очередное расследование, она вскоре понимает, что знает своего милого и любящего супруга Пэк Хи-сона совсем не так хорошо, как ей всегда казалось. По-видимому, он имеет какое-то отношение к череде жестоких убийств, недавно произошедших в городе. Джи-вон начинает опасную игру с любимым мужчиной.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Цветок зла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мой папа пытался меня убить My Dad Tried To Kill Me
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2020
Отсутствующие миниатюры Missing Thumbnails
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2020
Что-то не так Something is Off
Сезон 1 Серия 3
5 августа 2020
Настоящий преступник The Real Culprit
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2020
Ремешок для часов The Watch Strap
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2020
Свидетель The Witness
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2020
Я тебя знаю I Know You
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2020
Повторное расследование Reinvestigation
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2020
Я найду сообщника I'll Find the Accomplice
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2020
Сделка Хён Су Hyun Su's Deal
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2020
Не могу уйти без тебя Can't Leave Without You
Сезон 1 Серия 11
2 сентября 2020
Хён Су не плохой человек Hyun Su is not a Bad Person
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2020
Невидимый сообщник The Invisible Accomplice
Сезон 1 Серия 13
10 сентября 2020
Нежеланный гость An Unwelcome Guest
Сезон 1 Серия 14
16 сентября 2020
Детектив Ча мертв Detective Cha is Dead
Сезон 1 Серия 15
17 сентября 2020
Другое начало Another Beginning
Сезон 1 Серия 16
23 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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