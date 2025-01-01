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Постер сериала Цветок зла
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Цветок зла, список сезонов

Flower of Evil 16+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Цветок зла»
Цветок зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 29 июля 2020 - 23 сентября 2020
 
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