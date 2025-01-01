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Цветок зла
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Цветок зла, список сезонов
Flower of Evil
16+
Год выпуска
2020
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
tvN
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Рейтинг сериала
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голосов
8.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Цветок зла»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
29 июля 2020 - 23 сентября 2020
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667