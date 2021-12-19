В 1-м сезоне сериала «Полярный круг» женщина-полицейский Нина Каутсало разыскивает браконьеров и случайно находит в заброшенном доме женщину, пребывающую в коме. Она явно стала жертвой нападения со стороны насильника. Вскоре оказывается, что найденная женщина – не единственная, кто пострадал от его рук. Нине удается доказать, что в этих краях орудует безжалостный серийный убийца, преследующий приезжих проституток. При дальнейшем обследовании в организме жертвы находят редчайший и опасный вирус. На место тут же прибывает вирусолог из Германии Томас Лоренц. Они с Ниной приступают к расследованию.