Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Arctic Circle 2018, season 2

Arctic Circle season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Arctic Circle Seasons Season 2
Arctic Circle 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Arctic Circle" season 2 description

В 1-м сезоне сериала «Полярный круг» женщина-полицейский Нина Каутсало разыскивает браконьеров и случайно находит в заброшенном доме женщину, пребывающую в коме. Она явно стала жертвой нападения со стороны насильника. Вскоре оказывается, что найденная женщина – не единственная, кто пострадал от его рук. Нине удается доказать, что в этих краях орудует безжалостный серийный убийца, преследующий приезжих проституток. При дальнейшем обследовании в организме жертвы находят редчайший и опасный вирус. На место тут же прибывает вирусолог из Германии Томас Лоренц. Они с Ниной приступают к расследованию.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

Arctic Circle List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Uusin poliisi
Season 2 Episode 1
19 December 2021
Keskellä ei mitään
Season 2 Episode 2
19 December 2021
Saalis
Season 2 Episode 3
26 December 2021
Oikeus ja kohtuus
Season 2 Episode 4
2 January 2022
Syyllinen
Season 2 Episode 5
9 January 2022
Vanhemmat
Season 2 Episode 6
16 January 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more