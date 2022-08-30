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Я – убийца
Сезоны
Я – убийца, список сезонов
I Am a Killer
18+
Год выпуска
2018
Страна
Великобритания
Эпизод длится
52 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Я – убийца»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
29 мая 2018 - 31 июля 2018
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
22 октября 2019 - 24 декабря 2019
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
30 августа 2022
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
21 декабря 2022
Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов
16 октября 2024
Сезон 6
6 эпизодов
8 января 2025
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