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Я – убийца 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Я – убийца
Киноафиша Сериалы Я – убийца Сезоны Сезон 2

I Am a Killer 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Я – убийца»

Во 2 сезоне сериала «Я — убийца» Линдси Хауген, одна из немногих женщин, совершивших убийство, утверждает, что в 2015 году она задушила своего бойфренда, находящегося в депрессии, в качестве акта милосердия. В 1996 году Дэвид Барнетт лишил жизни своих приемных бабушку и дедушку, нанеся им более двадцати ножевых ранений. Впоследствии он рассказал о том, как чудовищно обращался с ним отец. Линда Ли Коуч из женской исправительной колонии в Огайо сообщила об убийстве своего супруга Уолтера, спровоцированном годами жестокого обращения. Марк Артур утверждает, что убил человека на шоссе за то, что тот жестоко избил свою жену. 

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Я – убийца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
В ее руках In Her Hands
Сезон 2 Серия 1
22 октября 2019
Маниакальная ярость Overkill
Сезон 2 Серия 2
29 октября 2019
Обычный парень An Ordinary Boy
Сезон 2 Серия 3
5 ноября 2019
В ловушке Trapped
Сезон 2 Серия 4
12 ноября 2019
Дело чести Honorable Intentions
Сезон 2 Серия 5
19 ноября 2019
Пироман Джо Pyro Joe
Сезон 2 Серия 6
26 ноября 2019
Признание Owning It
Сезон 2 Серия 7
3 декабря 2019
Пересекая черту Crossing the Line
Сезон 2 Серия 8
10 декабря 2019
Молчаливый приказ A Silent Order
Сезон 2 Серия 9
17 декабря 2019
Нечто ужасное Something Hideous
Сезон 2 Серия 10
24 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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