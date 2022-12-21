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Я – убийца 2018, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Я – убийца
Киноафиша Сериалы Я – убийца Сезоны Сезон 4

I Am a Killer 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Я – убийца»

В 4 сезоне сериала «Я — убийца» авторы проекта получили возможность пообщаться с заключенными, которые ожидают своего наказания в камере смертников в различных тюремных учреждениях США. Каждый осужденный вспоминает о событиях, которые привели к его преступлению, и, что шокирует, о самом преступлении. Герои рассказывают о своих чувствах и, в конечном счете, о том, как они теперь относятся к своему преступлению, после времени, проведенного в камере смертников. Различные точки зрения и влияние принятых за доли секунды решений, изменивших жизни убийц, ставят под сомнение отношение зрителя к преступникам.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Я – убийца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Семья имеет значение Family Matters
Сезон 4 Серия 1
21 декабря 2022
Материнская любовь A Mother's Love
Сезон 4 Серия 2
21 декабря 2022
Отслужить и отсидеть Serving Time
Сезон 4 Серия 3
21 декабря 2022
Тень отца A Father's Shadow
Сезон 4 Серия 4
21 декабря 2022
Бугимен The Bogeyman
Сезон 4 Серия 5
21 декабря 2022
Огонь по своим Friendly Fire
Сезон 4 Серия 6
21 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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