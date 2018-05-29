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Я – убийца 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я – убийца
Киноафиша Сериалы Я – убийца Сезоны Сезон 1

I Am a Killer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я – убийца»

В 1 сезоне сериала «Я — убийца» после нескольких лет пребывания в одиночной камере Джеймс Робертсон сообщил, что убил своего нового сокамерника, чтобы его перевели в камеру смертников, где лучше условия. Роберт Шафер убивает двух гомосексуалистов после их похищения и открыто заявляет о своем преступлении. Хотя он не может объяснить, почему совершил двойное убийство, члены его семьи пытаются предположить, какими были возможные мотивы. Подросток с наркотической зависимостью Джошуа Нельсон хладнокровно убивает приятеля, чтобы угнать его автомобиль, но в ходе судебного заседания выясняются другие шокирующие мотивы содеянного.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Я – убийца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Приблизить конец Means to an End: James Robertson
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2018
Убийца на основании закона Killer in the Eyes of the Law: Kenneth Foster
Сезон 1 Серия 2
5 июня 2018
Улица Мокингбёрд Mockingbird: Justin Dickens
Сезон 1 Серия 3
12 июня 2018
Сочувствие к дьяволу Sympathy for the Devil: Miguel Martinez
Сезон 1 Серия 4
19 июня 2018
Злой умысел Intended Evil: Charles Thompson
Сезон 1 Серия 5
6 июня 2018
Признан вменяемым Declared Competent: David Lewis
Сезон 1 Серия 6
3 июля 2018
Семейное дело Family Affair: Deandre Buchanan
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2018
Загнанный Hunted: Robert Shafer
Сезон 1 Серия 8
17 июля 2018
Жить с последствиями Living with the Consequences: Joshua Nelson
Сезон 1 Серия 9
24 июля 2018
Дело жизни и смерти A Matter of Life and Death: Wayne Doty
Сезон 1 Серия 10
31 июля 2018
График выхода всех сериалов
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