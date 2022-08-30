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Я – убийца 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Я – убийца
Киноафиша Сериалы Я – убийца Сезоны Сезон 3

I Am a Killer 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Я – убийца»

В 3 сезоне сериала «Я — убийца», подвергаясь жестокому обращению на протяжении всей своей жизни, Виктория Смит призналась в убийстве своего мужа. Но некоторые люди, имеющие отношение к этому делу, сомневается в ее признании. Находящийся в камере смертников за убийство, Дерил Мэдисон размышляет о своей борьбе с психическим заболеванием и встречает поддержку у сторонника смертной казни. Дэниел Полсруд говорит, что смерть его напарницы Лесли произошла в результате несчастного случая. Но отчеты ее семьи и его рукописные записи заставляют сомневаться в его словах. Джеймс Уокер говорит, что не помнит убийства, в котором он признался. 

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Я – убийца График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Вопрос верности A Question of Loyalty
Сезон 3 Серия 1
30 августа 2022
Кто-то другой Someone Else
Сезон 3 Серия 2
30 августа 2022
Повторение истории History Repeating
Сезон 3 Серия 3
30 августа 2022
Помутнение Blackout
Сезон 3 Серия 4
30 августа 2022
Бросаем кости Rolling the Dice
Сезон 3 Серия 5
30 августа 2022
Плохой день A Bad Day
Сезон 3 Серия 6
30 августа 2022
График выхода всех сериалов
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