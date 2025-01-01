Spike SpiegelСмотри мне в глаза, Фей. Одно из них - фальшивое, потому что я его потерял в事故. С тех пор я вижу прошлое одним глазом, а настоящее - другим. Я думал, что могу видеть только фрагменты реальности, никогда не целиком. Мне казалось, что я наблюдаю за сном, из которого никогда не смогу проснуться. И не успел оглянуться, как этот сон закончился.
Jet BlackУ всего есть начало и конец. Жизнь — это просто череда стартов и остановок. Есть концовки, которых мы не желаем, но они неизбежны, мы должны с ними столкнуться. В этом и заключается человеческая суть.
Spike SpiegelЭй, Джет, ты знал, что есть три вещи, которые я особенно ненавижу?
Faye ValentineПочему ты должна уходить? Куда ты идёшь? Что ты собираешься делать, просто выбросить свою жизнь, как будто она ничего не стоила?
Spike SpiegelЯ не иду туда, чтобы умереть. Я иду узнать, действительно ли я жив. Мне нужно это сделать, Фэй.
[финальная титульная карточка сериала]
Титульная карточкаТы понесёшь этот груз.
Faye ValentineСлушай, вместо того чтобы быть одному в толпе, лучше иметь настоящую одиночество наедине с собой.
bullНе бойтесь смерти. Смерть всегда рядом с нами. Когда мы испытываем страх, она стремительно кидается на нас, но если мы не боимся, она мягко смотрит на нас и ведет в бесконечность...
Faye ValentineПрошлое остается в прошлом, будущее будет будущим. Мужчина — это мужчина, женщина — это женщина. Настоящее — это настоящее. Я есть то, что я есть, а ты есть то, что ты есть. Вот и все. Это действительно имеет значение? Или мы просто думаем, что это важно?
[Сессия #8, во время превью Сессии #9: Джем с Эдвардом]
ЭдЭд представит Эд. Полное имя - Эдвард Уонг Хау Пепелу Тиврусский IV.
Jet BlackПредательство дается женщинам легко, но мужчины живут по строгим кодексам чести.
Faye ValentineТы правда в это веришь?
Jet BlackЯ стараюсь, очень стараюсь.
Jet BlackЯ начал плакать, когда доктор шлёпнул меня по попе в день моего рождения.
Jet BlackКогда мы с тобой впервые встретились, ты мне сказал кое-что. Ты сказал, что однажды умер, что видел смерть. Почему ты не можешь просто это отпустить? Забыть прошлое.
Spike SpiegelБыла женщина, в первый раз я нашел кого-то, кто действительно был жив. По крайней мере, я так думал. Она была... той частью меня, которую я потерял где-то на пути, той частью, которой мне не хватало, которую я так долго ждал.
Spike SpiegelЯ не преступник. О, это делает меня ещё более похожим на преступника, не так ли?
ViciousНу, наконец-то ты проснулся. Я же говорил тебе, Спайк... что только я могу тебя убить.