Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ковбой Бибоп Цитаты

Цитаты из сериала Ковбой Бибоп

[финальная реплика сериала]
Спайк Спигел БАБАХ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spike Spiegel Смотри мне в глаза, Фей. Одно из них - фальшивое, потому что я его потерял в事故. С тех пор я вижу прошлое одним глазом, а настоящее - другим. Я думал, что могу видеть только фрагменты реальности, никогда не целиком. Мне казалось, что я наблюдаю за сном, из которого никогда не смогу проснуться. И не успел оглянуться, как этот сон закончился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spike Spiegel Голод — лучшая приправа, как говорят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jet Black У всего есть начало и конец. Жизнь — это просто череда стартов и остановок. Есть концовки, которых мы не желаем, но они неизбежны, мы должны с ними столкнуться. В этом и заключается человеческая суть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spike Spiegel Эй, Джет, ты знал, что есть три вещи, которые я особенно ненавижу?
Jet Black Серьёзно?
Spike Spiegel Дети... животные... и женщины с характером...
Jet Black О?
Spike Spiegel Так скажи мне, Джет, почему у нас все три аккуратно собраны на нашем корабле?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[обычная титульная карточка в конце большинства эпизодов]
Титульная карточка Увидимся, космический ковбой...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spike Spiegel Что будет, то будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faye Valentine Почему ты должна уходить? Куда ты идёшь? Что ты собираешься делать, просто выбросить свою жизнь, как будто она ничего не стоила?
Spike Spiegel Я не иду туда, чтобы умереть. Я иду узнать, действительно ли я жив. Мне нужно это сделать, Фэй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[финальная титульная карточка сериала]
Титульная карточка Ты понесёшь этот груз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faye Valentine Слушай, вместо того чтобы быть одному в толпе, лучше иметь настоящую одиночество наедине с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
bull Не бойтесь смерти. Смерть всегда рядом с нами. Когда мы испытываем страх, она стремительно кидается на нас, но если мы не боимся, она мягко смотрит на нас и ведет в бесконечность...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faye Valentine Прошлое остается в прошлом, будущее будет будущим. Мужчина — это мужчина, женщина — это женщина. Настоящее — это настоящее. Я есть то, что я есть, а ты есть то, что ты есть. Вот и все. Это действительно имеет значение? Или мы просто думаем, что это важно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сессия #8, во время превью Сессии #9: Джем с Эдвардом]
Эд Эд представит Эд. Полное имя - Эдвард Уонг Хау Пепелу Тиврусский IV.
Спайк Спигел Долгое имя.
Фэй Валентайн Кто, чёрт возьми, это?
Эд Эд придумал это имя для Эда, разве это не круто?
Спайк Спигел Если ты его придумал, как ты можешь быть четвёртым?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jet Black Так какая она, эта женщина? Какова Джулия?
Faye Valentine Обычная. Такая опасная красота, от которой не можешь уйти.
Jet Black Понятно.
Faye Valentine Как ангел из подземелья. Или как дьявол из Рая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vicious Ты бы на себя посмотрел. У тебя есть хоть малейшее представление, как ты выглядишь в данный момент, Спайк?
Spike Spiegel Что?
Vicious Ненасытное чудовище. У нас с тобой одна кровь. Кровь зверя, что блуждает, ища кровь других.
Spike Spiegel Я всю такую кровь иссяк.
Vicious ТОГДА ПОЧЕМУ ЖЕ ТЫ ЕЩЁ ЖИВ?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julia Это всё... сон...
Spike Spiegel Да... просто сон...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ed Урок! Урок! Если увидишь незнакомца, следуй за ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после завершения её воспоминания о Эйне]
Фэй Валентайн Спайк! Как долго ты слушал?
Спайк Спигел Слишком долго. Твою историю нужно подредактировать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julia В тот день тоже шел дождь.
Spike Spiegel И ты не пришла из-за дождя?
Julia Я должна была тебя убить. Всё было решено. Если бы я это сделала, я была бы свободна.
Spike Spiegel Так почему не убила? Ты выбрала быть добычей. Почему?
Julia Почему ты любила меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spike Spiegel Эй, Джет, ты сказал "перцы с говядиной". Но здесь нет говядины. Так что ты не можешь называть это "перцы с говядиной", верно?
Jet Black Да, могу.
Spike Spiegel Нет, это *не так*!
Jet Black Так это, когда ты на мели!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faye Valentine Знаешь, первое правило боя? Стреляй в них, прежде чем они стреляют в тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лягушка Это словно лестница в рай. Ты это знаешь, не так ли?
Спайк Спигел Дэтский ра#енок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jet Black Предательство дается женщинам легко, но мужчины живут по строгим кодексам чести.
Faye Valentine Ты правда в это веришь?
Jet Black Я стараюсь, очень стараюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jet Black Я начал плакать, когда доктор шлёпнул меня по попе в день моего рождения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jet Black Когда мы с тобой впервые встретились, ты мне сказал кое-что. Ты сказал, что однажды умер, что видел смерть. Почему ты не можешь просто это отпустить? Забыть прошлое.
Spike Spiegel Была женщина, в первый раз я нашел кого-то, кто действительно был жив. По крайней мере, я так думал. Она была... той частью меня, которую я потерял где-то на пути, той частью, которой мне не хватало, которую я так долго ждал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spike Spiegel Я не преступник. О, это делает меня ещё более похожим на преступника, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vicious Ну, наконец-то ты проснулся. Я же говорил тебе, Спайк... что только я могу тебя убить.
Spike Spiegel Я верну эти слова тебе, Вишес.
Vicious Так или иначе, мы были предназначены закончить так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Спайк уничтожил неисправный антикварный видеомагнитофон Betamax]
Спайк Большинство вещей становятся лучше, когда я их пну...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jet Black Ты думаешь, что нормально оставлять их одних?
Spike Spiegel Ты за неё переживаешь?
Jet Black Я просто думал, что она может отпустить его.
Spike Spiegel У неё в сердце столько жалости?
Jet Black Женщины, которые так настойчивы, обычно эмоционально поддаются своим бывшим.
Spike Spiegel Правда?
Jet Black Женщины не руководствуются разумом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faye Valentine Выживает сильнейший — закон природы. Мы обманываем или нас обманывают. Так мы процветаем или погибаем. Ничего хорошего не случалось со мной, когда я доверяла другим. Это урок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gren Ты говорил, что тебе не нужны товарищи, но я привязан к этому слову... до слёз...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Спайк [Джулия напевает, читая газету после ухода Спайка]
[она не знает, что он тоже в сознании]
Спайк Просто так... спой для меня, пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faye Valentine Ты однажды сказала мне забыть прошлое, потому что оно не имеет значения, но именно ты до сих пор привязана к нему, Спайк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spike Spiegel [заглушено бинтами] Ты поешь фальшиво.
[Фэй разозлилась, а затем ударила Спайка за кадром]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ed Папа пропал...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vicious [Баллада Fallen Angels, перед боем Вишеса и Спайка] Ангелы, изгнанные с небес, вынуждены становиться демонами. Так ведь, Спайк?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jet Black Я Джет Блэк, мне 36 лет. Часто говорят, что я не выгляжу на свои 36, но не стоит судить о людях по внешности... или по количеству волос на голове.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ed Кури-ку-ри, Фей-Фей. Пых-пых, Фей-Фей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Безумный Пьеро Здравствуйте, джентльмены. Я пришёл забрать ваши жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vicious В этом мире не на что надеяться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faye Valentine Мужчины — настоящие идиоты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vicious И ты прольёшь алая слёзы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эд Эд любит Пийокос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше