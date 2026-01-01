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Мэри Элизабет МакГлинн
Mary Elizabeth McGlynn
Киноафиша
Персоны
Мэри Элизабет МакГлинн
Мэри Элизабет МакГлинн
Mary Elizabeth McGlynn
Дата рождения
16 октября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ньюарк, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Биография Мэри Элизабет МакГлинн
Родилась 16 октября 1966 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.
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Популярные фильмы
9.0
Стальной алхимик: Братство
(2009)
8.6
Ковбой Бибоп
(1998)
8.4
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
(2002)
Фильмография Мэри Элизабет МакГлинн
7.6
Кармен Сандиего
комедия, приключения, детский
2019, США
5.2
Звездные войны: Сопротивление
боевик, приключения, фантастика
2018, США
7.9
Звездные войны: Повстанцы
боевик, приключения, фантастика
2014, США
7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов
Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация
2013, Япония
8.2
Мстители: Величайшие герои Земли
боевик, приключения, фантастика
2010, США
9
Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
7.4
Обитель зла: Вырождение
Resident Evil: Degeneration
анимация, аниме
2008, Япония
7.7
Волчий дождь
боевик, аниме , фэнтези, фантастика
2003, Япония
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