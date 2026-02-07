Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи 10 русских комедийных сериалов, которые заставят хохотать до слез — скрасят даже самый унылый вечер

7 февраля 2026 09:25
Никакого старья — только свежие хиты.

Иногда после тяжелого дня хочется не разгадывать детективные загадки или следить за вымыслом фэнтези, а просто от души посмеяться. К счастью, российские авторы в последние годы отлично справляются с этой задачей.

На смену бесконечным ситкомам пришли яркие, лаконичные проекты, которые умещаются в несколько сезонов. В них нет сложных сюжетных линий, зато есть узнаваемые персонажи, попадающие в самые абсурдные обстоятельства.

Именно этот житейский и одновременно гротескный юмор стал визитной карточкой новых комедий. Сможет ли успешный блогер выжить в пионерском лагере? Что произойдет, если бизнесмена отправят учителем литературы в колонию для несовершеннолетних? Как поведет себя бывший рецидивист, внезапно назначенный участковым? Эти невероятные, на первый взгляд, сюжетные ходы становятся основой для искрометных сюжетов, где герои с юмором выпутываются из нелепых ситуаций.

Такой подход оказался близок зрителям. Проекты 2023-2024 годов быстро набирали высокие рейтинги, собирая армии поклонников. Даже возвращение культовых «Папиных дочек» с повзрослевшими героинями, которое могло бы стать простым ностальгическим трюком, превратилось в самостоятельный и успешный проект, доказавший, что актуальный юмор важнее устаревших форматов.

Мы собрали подборку из десяти таких сериалов. Это не старые проверенные временем хиты, а свежие, остроумные истории, которые доказывают: смеяться над невзгодами реальной жизни — лучшее лекарство от хандры и идеальный способ провести выходные.

Фото: Кадр из сериала «Крутая перемена», «Артист с большой дороги»
Валерия Белашкова
