Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября

В 2023 году легендарный ситком «Папины дочки» вернулся на экраны в обновленном формате — «Папины дочки. Новые». Спин-офф рассказывает о повзрослевших дочерях Васнецова и их собственных семьях, но с неизменным фирменным юмором.

Сейчас зрители смотрят уже четвертый сезон проекта, финал которого состоится 29 августа 2025 года. И многих поклонников закономерно волнует вопрос: будет ли продолжение? Ждать ли пятого сезона?

Пока что создатели не делали официальных заявлений о продлении сериала на пятый сезон, то есть конкретных дат еще нет. Однако есть отличная новость для всех фанатов.

Уже совсем скоро, 30 октября 2025 года, состоится премьера полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась», который станет прямым продолжением событий четвертого сезона.

По сюжету большая и шумная семья Васнецовых-Васильевых отправится на торжество в Кисловодск. Но, как всегда, их ждут неожиданные повороты и комичные ситуации, о которых они даже не подозревают.

Так что, пока о пятом сезоне говорить рано, но поклонников франшизы ждет достойная компенсация в виде полного метра. Успех фильма вполне может повлиять на решение канала о дальнейшей судьбе сериала, так что остается дождаться октября и поддержать любимых героев в кино.

Ранее мы писали: Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад