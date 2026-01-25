Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже в Германии признали величие этого российского ситкома: пересняли и он сразу же провалился

Даже в Германии признали величие этого российского ситкома: пересняли и он сразу же провалился

25 января 2026 07:29
Даже в Германии признали величие этого российского ситкома: пересняли и он сразу же провалился

Скорпировали формулу, но дух оригинала не уловили.

«Папины дочки» — эталонный российский ситком нулевых, который породил мемы, сделал звезд девочек-актрис и собирал у экранов целые семьи. Но мало кто помнит, что у него был уникальный для того времени статус — первый российский сериал, формат которого официально купили за рубежом.

Покупателем выступил немецкий канал Das Vierte, и в 2010 году на немецком ТВ стартовал ремейк под названием «Volles Haus!» («Полный дом!»).

Идея казалась железобетонно успешной: история одинокого отца, пытающегося воспитать пяти разных по характеру дочерей — универсальна. Но уже через 35 серий проект закрыли, потерпев полное фиаско. В чём же промахнулись немецкие продюсеры?

Даже в Германии признали величие этого российского ситкома: пересняли и он сразу же провалился

Причина 1: «не те» девочки

Ключевая магия оригинала — в его юных актрисах (Екатерине Старшовой, Дарье Мельниковой, Мирославе Карпович и других). Их харизма, органичная химия и узнаваемые типажи (зубрила, гот, «пуговка») создали ту самую химию, которую невозможно сымитировать.

Даже в Германии признали величие этого российского ситкома: пересняли и он сразу же провалился

Немецкий кастинг, по отзывам даже редких зрителей, был провальным: актрисы выглядели иначе, не вызвали ни симпатии, ни ассоциаций с оригиналом. Получились просто пять девочек в кадре, а не семья, в которую веришь.

Причина 2: Культурный барьер

Создатели немецкой версии совершили классическую ошибку: они скопировали сюжет, но не адаптировали суть. Русские реалии, юмор, построенный на местных особенностях (от отношений с бабушкой до школьных заморочек), в Германии оказались инопланетными.

Зритель не увидел в этой истории отражения реальности. Как отмечали критики, «российские проблемы не были достаточно адаптированы под немецкий быт».

Даже в Германии признали величие этого российского ситкома: пересняли и он сразу же провалился

Причина 3: Эстетика

Российский ситком балансировал на грани наивного и трогательного, с откровенной театральностью и «мыльностью». Немецкая версия, судя по сохранившимся кадрам и отзывам, выглядела более грубой и упрощённой.

История с «Полным домом» — наглядный урок. Успех сериала складывается из кучи факторов, а адаптировать сериал нужно долго и муторно.«Папины дочки» остались феноменом сугубо российским.

Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный).

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Полный дом!»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Забудьте про Голливуд: свежая дорама-мылодрама – самый популярный сериал в России прямо сейчас (детективов НТВ в топ-5 нет вообще) Забудьте про Голливуд: свежая дорама-мылодрама – самый популярный сериал в России прямо сейчас (детективов НТВ в топ-5 нет вообще) Читать дальше 24 мая 2026
Нашёл в России почти идеальную замену «Остаться в живых»: первому сезону дал 9/10 (но второй лучше даже не включайте) Нашёл в России почти идеальную замену «Остаться в живых»: первому сезону дал 9/10 (но второй лучше даже не включайте) Читать дальше 23 мая 2026
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше «Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше Читать дальше 26 мая 2026
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Читать дальше 26 мая 2026
Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь Читать дальше 26 мая 2026
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Читать дальше 26 мая 2026
«Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол «Бои – идеальные», «Тодо – извращенец»: боец UFC разобрал лучшую драку «Магической битвы» и уронил челюсть под стол Читать дальше 26 мая 2026
«След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить «След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить Читать дальше 26 мая 2026
Новый сериал Amazon стал хитом в 45 странах: урвал 93% свежести и «вызвал привыкание» – уже можно глянуть залпом Новый сериал Amazon стал хитом в 45 странах: урвал 93% свежести и «вызвал привыкание» – уже можно глянуть залпом Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше