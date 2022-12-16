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Рождественская буря 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рождественская буря
Киноафиша Сериалы Рождественская буря Сезоны Сезон 1

Julestorm 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Рождественская буря»

В 1 сезоне сериала «Рождественская буря» группа людей прибывает в аэропорт Осло. Сошедшие с разных рейсов или, напротив, ожидающие своего самолета в дальние страны, все они оказываются в одном общем зале ожидания. У каждого героя есть свои планы на предстоящие выходные, ведь это не просто зимний день, а канун Рождества. Кого-то ждут дома родственники и накрытый стол, кто-то собирается сделать любимой девушке предложение, а у кого-то заказан отель на далеком и теплом курорте. Однако планы всех этих людей рушатся в одночасье. На Осло обрушивается небывалый снежный шторм, и все рейсы откладываются на неопределенный срок. Остается сидеть и ждать.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Рождественская буря» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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