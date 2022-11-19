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Под одной крышей 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Под одной крышей
Киноафиша Сериалы Под одной крышей Сезоны Сезон 1

Под одной крышей 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под одной крышей»

В 1 сезоне сериала «Под одной крышей» члены семьи Слезкиных работали водителями автобусов и не рассчитывали на лучшую жизнь. Все меняется, когда им достается жилплощадь в элитном районе. Теперь представители рабочего класса обосновались рядом  топ-менеджерами, олигархами и крупными чиновниками. Среди них — чета Котловых. Настоящим шоком для обеих семей становится известие, что Рита Слезкина и Арсений Котлов стали встречаться. Ребята сначала просто хотели досадить родственникам, но неожиданно их игра превратилась в нечто настоящее. Однако выстоять перед натиском конфликтующих между собой родственников героям будет непросто.

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Список серий 1-го сезона сериала «Под одной крышей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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