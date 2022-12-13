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Киноафиша Сериалы Родня

Родня (2022 - …)

Kindred
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

Научно-фантастический сериал «Родня» рассказывает о жизни Даны Джеймс – молодой чернокожей женщины и начинающей писательницы. Она отказывается от семейных обязательств и переезжает Лос-Анджелес, оставив на родине многочисленных родственников, не одобряющих ее выбор. Но вместо этого девушка случайно попадает во временной портал и переносится в XIX век – на плантацию, с которой тесно связана история ее семьи. Девушке предстоит раскрыть тайны прошлого и вернуться в настоящее совсем другим человеком.

Родня - тизер
Родня
тизер
В ролях
В ролях
Райан Квантен
Райан Квантен
Гэйл Ранкин
Гэйл Ранкин
Micah Stock
Луис Канселми
Луис Канселми
Мэллори Джонсон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Родня »
TBA
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2022
TBA
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2022
TBA
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2022
TBA
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2022
TBA
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2022
TBA
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2022
TBA
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2022
TBA
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Родня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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