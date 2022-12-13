Научно-фантастический сериал «Родня» рассказывает о жизни Даны Джеймс – молодой чернокожей женщины и начинающей писательницы. Она отказывается от семейных обязательств и переезжает Лос-Анджелес, оставив на родине многочисленных родственников, не одобряющих ее выбор. Но вместо этого девушка случайно попадает во временной портал и переносится в XIX век – на плантацию, с которой тесно связана история ее семьи. Девушке предстоит раскрыть тайны прошлого и вернуться в настоящее совсем другим человеком.