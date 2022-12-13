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Родня 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Родня
Киноафиша Сериалы Родня Сезоны Сезон 1

Kindred
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Родня»

В 1 сезоне сериала «Родня» в небольшом афроамериканском городке живет молодая чернокожая девушка по имени Дана Джеймс. Она обладает литературным талантом и мечтает стать известной писательницей. Но родственники не одобряют ее жизненный выбор. Многочисленные тетушки и дядюшки мечтают о внуках, которых они надеются воспитать в родном городе. Отвергнув их заботу, Дана перебирается в Лос-Анджелес, чтобы пойти собственным творческим путем. Однако вместо этого она неожиданно оказывается в прошлом. Теперь ей придется погрузиться в историю своей семьи, чтобы вернуться из XIX века в настоящее.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Родня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дана Dana
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2022
Сабина Sabina
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2022
Мебель Furniture
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2022
Официант из фильма «Две ночи август» The Waiter from Two Nights Ago
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2022
Винни Winnie
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2022
Селеста Celeste
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2022
Джейн Jane
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2022
Элис Alice
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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