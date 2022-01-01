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Киноафиша Сериалы Комната 207

Комната 207 (2022 - …)

Room 207
Год выпуска 2022
Страна Египет
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Shahid
О чем сериал

События разворачиваются в 1968 году в отеле, владелец которого настоял на том, чтобы номер 207 остался. С этой комнатой связано множество неприятных событий, поскольку многие люди, поселившиеся там, неожиданно умерли. Те, кому удалось уцелеть, рассказали о том, что с ними в ней происходило, и поделились воспоминаниями, которые не осмеливались озвучить никому. Джамаль Аль-Саваф скептически отнесся к предрассудкам и без страха вошел в эту комнату. С тех пор его жизнь перевернулась с ног на голову...

В ролях
В ролях
Мариам Аикосхт
Мурад Макрам
Мохаммед Фарраг
Рихам Абдель Гафур
Нардин Фараг
Камел Эль Баша
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Комната 207 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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