События разворачиваются в 1968 году в отеле, владелец которого настоял на том, чтобы номер 207 остался. С этой комнатой связано множество неприятных событий, поскольку многие люди, поселившиеся там, неожиданно умерли. Те, кому удалось уцелеть, рассказали о том, что с ними в ней происходило, и поделились воспоминаниями, которые не осмеливались озвучить никому. Джамаль Аль-Саваф скептически отнесся к предрассудкам и без страха вошел в эту комнату. С тех пор его жизнь перевернулась с ног на голову...