В 1 сезоне сериала «Комната 207» действие происходит в конце 60-х. В обычной, на первый взгляд, гостинице разворачиваются ужасающие события, связанные с комнатой номер 207. Многие жильцы погибли, а те, кто смог спастись, рассказывали об этом номере чудовищные вещи. В центре событий оказывается Джамаль Аль-Саваф, который не отнесся к предупреждениям всерьез. Не волнуясь о том, что скрывает в себе эта таинственная комната, он вошел в нее и начал открывать пугающие тайны, связанные с его собственным прошлым. Каждый раз герою приходится платить цену за открывшуюся правду. То, что случилось с Джамалем Аль-Савафом, произошло и с другими.