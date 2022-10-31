Оповещения от Киноафиши
Комната 207 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Комната 207
Премьера сезона 31 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комната 207»

В 1 сезоне сериала «Комната 207» действие происходит в конце 60-х. В обычной, на первый взгляд, гостинице разворачиваются ужасающие события, связанные с комнатой номер 207. Многие жильцы погибли, а те, кто смог спастись, рассказывали об этом номере чудовищные вещи. В центре событий оказывается Джамаль Аль-Саваф, который не отнесся к предупреждениям всерьез. Не волнуясь о том, что скрывает в себе эта таинственная комната, он вошел в нее и начал открывать пугающие тайны, связанные с его собственным прошлым. Каждый раз герою приходится платить цену за открывшуюся правду. То, что случилось с Джамалем Аль-Савафом, произошло и с другими.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Комната 207

A Lone Girl
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2022
Children's Play
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2022
Spouses
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2022
One Night
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2022
Reality TV
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2022
The Encounter
Сезон 1 Серия 6
21 ноября 2022
Night-time Experiment
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2022
Pattern number 4
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2022
This Is My Night
Сезон 1 Серия 9
12 декабря 2022
What Do You Think, Gamal?
Сезон 1 Серия 10
19 декабря 2022
