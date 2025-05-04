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Ходячие мертвецы: Мертвый город 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Ходячие мертвецы: Мертвый город
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Мертвый город Сезоны Сезон 2

The Walking Dead: Dead City 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Во 2-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» события разворачиваются на Манхэттене, отрезанном от другого мира. Этот район Нью-Йорка наводнен восставшими мертвецами. Мэгги решает объединить свои силы с Ниганом, чтобы помочь своему сыну, которого похитили зомби. Напомним, в предыдущем сезоне Ниган выяснил, что Мэгги собирается обменять его на Хершела. Мэгги привела Нигана к Хорвату, чтобы забрать сына. Но ей не хотелось предавать Нигана, поэтому она сделает все, чтобы помочь ему. История Нигана на Манхэттене продолжается. Он встретил главу группировки Хорвата – Даму. Женщина предложила Нигану возглавить Бурази.

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сила равна силе Power Equals Power
Сезон 2 Серия 1
4 мая 2025
Еще один дерьмовый урок Another Shitty Lesson
Сезон 2 Серия 2
11 мая 2025
Почему жители материка пересекли реку? Why Did the Mainlanders Cross the River?
Сезон 2 Серия 3
18 мая 2025
Дружелюбный Feisty Friendly
Сезон 2 Серия 4
25 мая 2025
Птица всегда знает The Bird Always Knows
Сезон 2 Серия 5
1 июня 2025
В наши дни трудно найти партнеров по мостам Bridge Partners Are Hard to Come By These Days
Сезон 2 Серия 6
8 июня 2025
Новый день, новое начало Novi Dan, Novi Početak
Сезон 2 Серия 7
15 июня 2025
Если бы история была пожаром If History Were a Conflagration
Сезон 2 Серия 8
22 июня 2025
График выхода всех сериалов
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